Всемирная федерация танцевального спорта сняла ограничения с россиян
Президиум Всемирной федерации танцевального спорта (WDSF) снял все ограничения с российских спортсменов. Об этом сообщили в организации.
Согласно решению, прекращается действие нейтральных статусов для российских танцоров. Также к спортсменам вновь начнут применять стандартные правила, применимые ко всем участникам.
Международный олимпийский комитет (МОК) в июле отменил ограничения против российских спортсменов и временно восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР). МОК также отозвал рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
Часть федераций начали снимать ограничения, но некоторые продлили запреты. В частности, 11 августа Всемирная федерация керлинга (WCF) продлила отстранение россиян. По версии WCF, допуск может создать серьезные проблемы для целостности соревнований, поэтому изменение текущей позиции нецелесообразно.