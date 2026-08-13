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Всемирная федерация танцевального спорта сняла ограничения с россиян

Ведомости

Президиум Всемирной федерации танцевального спорта (WDSF) снял все ограничения с российских спортсменов. Об этом сообщили в организации.

Согласно решению, прекращается действие нейтральных статусов для российских танцоров. Также к спортсменам вновь начнут применять стандартные правила, применимые ко всем участникам.

Международный олимпийский комитет (МОК) в июле отменил ограничения против российских спортсменов и временно восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР). МОК также отозвал рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.

Часть федераций начали снимать ограничения, но некоторые продлили запреты. В частности, 11 августа Всемирная федерация керлинга (WCF) продлила отстранение россиян. По версии WCF, допуск может создать серьезные проблемы для целостности соревнований, поэтому изменение текущей позиции нецелесообразно.

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