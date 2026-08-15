Россиянки выиграли ЧМ по художественной гимнастике в командном многоборье
Российские спортсменки завоевали золото чемпионата мира по художественной гимнастике в Германии в командном многоборье. По итогам соревнований сборная набрала 278,300 балла. Об этом пишут «РИА Новости».
В составе команды выступили Мария Борисова, София Ильтерякова, Арина Лавренова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Барекзай и Дарья Мельник.
Второе место заняла сборная Болгарии с результатом 276,050 балла. Бронзу завоевали представительницы Китая, набравшие 275,400 балла.
15 августа российская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла золото в опорном прыжке на чемпионате Европы в Загребе. Средний результат россиянки за два прыжка составил 14,166 балла.