Роналду допустил уход из футбола по окончании сезона
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заявил, что текущий сезон может стать для него последним, пишет Vogue.
«Это, вероятно, мой последний год в футболе, и я хочу оставить после себя впечатляющее наследие», – сказал Роналду.
Футболист сообщил, что ищет возможности проводить больше времени с семьей. Он добавил, что его будущее полностью распланировано и у него так много дел, что назвать что-то одно сложно. По его словам, футбол может оставить большую пустоту, поэтому нужно заполнять время разными занятиями, а не только одним. Он также отметил, что хочет получать больше удовольствия, путешествовать, смотреть и играть в падел, который ему очень нравится, и продолжать наслаждаться заработанным за 25 лет самоотдачи.
11 августа Роналду женился на модели Джорджине Родригес. В августе 2025 г. они объявили о помолвке. Футболист и модель вместе с 2016 г. Они познакомились в Мадриде, когда Родригес работала в магазине Gucci. В ноябре 2017 г. у пары родилась дочь Алана Мартина. Всего пара воспитывает пятерых детей.
По итогам 2025 г. лидером списка «100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира» стал Роналду. Доход пятикратного обладателя «Золотого мяча» составил $260 млн, из которых $200 млн пришлись на контракт с саудовским «Аль-Насром», еще $60 млн – на заработки вне поля.
Роналду перешел в «Аль-Наср» в декабре 2022 г. после резонансного ухода из «Манчестер Юнайтед».