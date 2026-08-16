Роналду допустил уход из футбола по окончании сезона

Футболист сообщил, что ищет возможности проводить больше времени с семьей. Он добавил, что его будущее полностью распланировано и у него так много дел, что назвать что-то одно сложно. По его словам, футбол может оставить большую пустоту, поэтому нужно заполнять время разными занятиями, а не только одним. Он также отметил, что хочет получать больше удовольствия, путешествовать, смотреть и играть в падел, который ему очень нравится, и продолжать наслаждаться заработанным за 25 лет самоотдачи.