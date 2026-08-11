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Криштиану Роналду женился на модели Джорджине Родригес

Ведомости

Футболист Криштиану Роналду женился на модели Джорджине Родригес. Об этом он сообщил в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Спортсмен опубликовал фотографию с обручальными кольцами. Аналогичный снимок появился и на странице Родригес.

Роналду и Родригес ранее публично подтвердили отношения и продолжительное время оставались парой. В августе 2025 г. модель объявила об их помолвке, разместив в Instagram фотографию с кольцом.

Футболист и модель вместе с 2016 г. Они познакомились в Мадриде, когда Родригес работала в магазине Gucci. В ноябре 2017 г. у пары родилась дочь Алана Мартина. Всего пара воспитывает пятерых детей.

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