Криштиану Роналду женился на модели Джорджине Родригес
Футболист Криштиану Роналду женился на модели Джорджине Родригес. Об этом он сообщил в Instagram
Спортсмен опубликовал фотографию с обручальными кольцами. Аналогичный снимок появился и на странице Родригес.
Роналду и Родригес ранее публично подтвердили отношения и продолжительное время оставались парой. В августе 2025 г. модель объявила об их помолвке, разместив в Instagram фотографию с кольцом.
Футболист и модель вместе с 2016 г. Они познакомились в Мадриде, когда Родригес работала в магазине Gucci. В ноябре 2017 г. у пары родилась дочь Алана Мартина. Всего пара воспитывает пятерых детей.