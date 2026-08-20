Российские фигуристы впервые за пять лет выступили на турнире под эгидой ISU
Российские спортсмены впервые за пять лет приняли участие в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Мария Фефелова и Артём Валов выиграли ритм-танец на юниорском этапе Гран-при в Китае, сообщила газета «Спорт-Экспресс».
Российская пара получила за свое выступление 63,10 балла, что позволило ей занять первое место по итогам прокатов. Этот результат остался недосягаемым для остальных участников соревнований. Второе место заняли итальянские фигуристы Зои Бьянки и Даниэль Базиле, набравшие 57,96 балла, а третьими стали представители США Аннелиз Стаперт и Максим Коротков с результатом 56,90 балла.
В рамках турнира спортсменам предстоит представить произвольный танец. Выступление запланировано на пятницу, 21 августа, после чего будут определены итоговые результаты соревнований.
7 августа ISU предоставил нейтральный статус российским фигуристкам Камиле Валиевой и Александре Игнатовой (Трусовой). Это означает, что спортсменки получили возможность участвовать в соревнованиях под эгидой Международной федерации в статусе нейтральных атлетов.
В конце июня Международный союз конькобежцев разрешил российским спортсменам выступать на соревнованиях сезона 2026/27 в нейтральном статусе. С начала нового сезона частично отменяется действовавшее до этого полное отстранение спортсменов из России и Белоруссии. Но участвовать в состязаниях можно будет без национального флага и гимна. В организации уточнили, что российские спортсмены смогут соревноваться как в личных, так и в командных дисциплинах в составе нейтральной команды AIN.
7 июля МОК отменил ограничения против российских спортсменов и временно восстановил в правах Олимпийский комитет России.