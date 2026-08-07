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ISU допустил Валиеву и Трусову к турнирам в нейтральном статусе

Ведомости

Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил нейтральный статус российским фигуристкам Камиле Валиевой и Александре Игнатовой (Трусовой). Об этом сообщили в организации.

Решение ISU означает, что спортсменки получили возможность участвовать в соревнованиях под эгидой Международной федерации в статусе нейтральных атлетов.

В конце июня Международный союз конькобежцев разрешил российским спортсменам выступать на соревнованиях сезона 2026/27 в нейтральном статусе. С начала нового сезона частично отменяется действовавшее до этого полное отстранение спортсменов из России и Белоруссии. Но участвовать в состязаниях можно будет без национального флага и гимна. В организации уточнили, что российские спортсмены смогут соревноваться как в личных, так и в командных дисциплинах в составе нейтральной команды AIN.

7 июля МОК отменил ограничения против российских спортсменов и временно восстановил в правах Олимпийский комитет России.

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