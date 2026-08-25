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В Москве организовали первую выставку-продажу скелетов динозавров

Максим Цуланов

В Москве представили выставку «Реликтум: следы времени», где можно приобрести скелеты динозавров, черепа доисторических животных и метеориты. Об этом «Ведомостям» рассказали в галерее Stargift.

На экспозиции представят полные скелеты динозавра пситтакозавра возрастом более 125 млн лет и пещерного медведя возрастом более 12 000 лет. Будут и парные бивни мамонта общим весом 74 кг, окаменелости с яйцами динозавров и др. 

Часть выставки составляют фрагменты метеоритов. Как отметили в галерее, некоторые из них старше Земли и возрастом около 4,5–4,6 млрд лет. Здесь же будет фрагмент Луны, упавший на Землю в виде лунного метеорита. 

Эксперт Минкультуры РФ и сотрудник Минмузея РАН, научный консультант выставки Мария Алферова отметила, что сейчас граница между научной коллекцией и частным собранием становится «более подвижной». Ключевая ценность этих объектов заключается в том, что каждый из них выставки является «свидетелем» конкретного этапа истории планеты. 

В июле 2026 г. на торгах аукционного дома Sothebyʼs продали скелет тираннозавра рекса за $50,1 млн при предварительной оценке от $20 млн до $30 млн. Это стало аукционным рекордом для ископаемого скелета динозавра после стегозавра, проданного за $44,6 млн в 2024 г.

Американское законодательство допускает частное владение ископаемыми, найденными на частной земле. Такие палеонтологические находки могут попадать в частные коллекции и продаваться на аукционах. В России обращение с такими находками регулируется законом «О недрах» и требует согласования с государством.

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