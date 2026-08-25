В Москве организовали первую выставку-продажу скелетов динозавров

В июле 2026 г. на торгах аукционного дома Sothebyʼs продали скелет тираннозавра рекса за $50,1 млн при предварительной оценке от $20 млн до $30 млн. Это стало аукционным рекордом для ископаемого скелета динозавра после стегозавра, проданного за $44,6 млн в 2024 г.