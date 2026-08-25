Испания профинансирует новый фильм Вуди Аллена
Испания профинансирует новый фильм американского режиссера Вуди Аллена на $3,5 млн. Об этом пишет Variety со ссылкой на городской совет Мадрида.
Учитывая налоги, страна вложит в новую картину $2,5 млн. Деньги поступят через гранты от Мадридского регионального правительства и городского совета. Опираясь на них, фильм может привлечь $2,3 млн от Испании за счет налоговых льгот, $1,1 млн за счет гранта от испанского киноагентства ICAA и еще $1,1 млн даст продажа на телевидение.
Финансирование имеет ряд условий. К примеру, в названии картины обязательно должно быть слово «Мадрид», она должна быть представлена на фестивале в Венеции. Кроме того, в ходе съемок Аллен должен будет продемонстрировать красоты испанской столицы.
Variety указывает, что новому фильму все равно придется собрать от $5,8 до $7 млн во время международного проката, однако без денег Испании его бы даже не стали снимать.
Съемки проекта, название которого пока неизвестно, запланированы на 5 октября в Мадриде.
Вуди Аллен – американский кинорежиссер, сценарист, актер и писатель, четырехкратный лауреат премии «Оскар». Он снял более 50 фильмов, среди которых «Энни Холл», «Манхэттен», «Матч-пойнт» и «Полночь в Париже».