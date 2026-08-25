Испания профинансирует новый фильм Вуди Аллена

Учитывая налоги, страна вложит в новую картину $2,5 млн. Деньги поступят через гранты от Мадридского регионального правительства и городского совета. Опираясь на них, фильм может привлечь $2,3 млн от Испании за счет налоговых льгот, $1,1 млн за счет гранта от испанского киноагентства ICAA и еще $1,1 млн даст продажа на телевидение.