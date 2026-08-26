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«Газпром Арена» заявила, что концерт Канье Уэста возможен

Сергей Пахомов

Концерт американского рэп-исполнителя Канье Уэста на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге возможен. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на пресс-службу площадки.

По словам представителей стадиона, сейчас идут переговоры с концертным агентством Say Agency, которое организует шоу музыканта. «Газпром Арена» отметила, что, вероятно, дату мероприятия перенесут.

24 августа «Газпром Арена» объявила, что концерты Канье Уэста, запланированные на 10 и 11 октября, не могут состояться на ее площадке, поскольку стадион не подписывал договор аренды с организаторами. 

Уэст, гоу хоум

Мнения

Затем генеральный директор агентства Say Agency Анна Субчева опровергла отмену шоу, заявив, что не понимает, почему площадка выступила с таким заявлением. Она подчеркнула, что переносить мероприятие в Москву или Екатеринбург не будут, оно состоится в Санкт-Петербурге. В Say Agency призвали «не реагировать на информационные вбросы».

25 августа пресс-служба «Газпром Арены» сообщила, что организаторы концерта начали продажу билетов до того, как получили все необходимы документы для проведения шоу.

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