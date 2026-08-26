«Газпром Арена» заявила, что концерт Канье Уэста возможен
По словам представителей стадиона, сейчас идут переговоры с концертным агентством Say Agency, которое организует шоу музыканта. «Газпром Арена» отметила, что, вероятно, дату мероприятия перенесут.
24 августа «Газпром Арена» объявила, что концерты Канье Уэста, запланированные на 10 и 11 октября, не могут состояться на ее площадке, поскольку стадион не подписывал договор аренды с организаторами.
Затем генеральный директор агентства Say Agency Анна Субчева опровергла отмену шоу, заявив, что не понимает, почему площадка выступила с таким заявлением. Она подчеркнула, что переносить мероприятие в Москву или Екатеринбург не будут, оно состоится в Санкт-Петербурге. В Say Agency призвали «не реагировать на информационные вбросы».
25 августа пресс-служба «Газпром Арены» сообщила, что организаторы концерта начали продажу билетов до того, как получили все необходимы документы для проведения шоу.