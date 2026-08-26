«Газпром Арена» заявила, что концерт Канье Уэста возможен

Затем генеральный директор агентства Say Agency Анна Субчева опровергла отмену шоу, заявив, что не понимает, почему площадка выступила с таким заявлением. Она подчеркнула, что переносить мероприятие в Москву или Екатеринбург не будут, оно состоится в Санкт-Петербурге. В Say Agency призвали «не реагировать на информационные вбросы».