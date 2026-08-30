Российская пловчиха Короткова победила в заплыве через Дарданеллы
Российская спортсменка Марина Короткова победила в заплыве через Дарданеллы в соревновании среди женщин в возрасте от 65 до 69 лет, передает «РИА Новости».
Короткова переплыла пролив в Турции за 56 минут 54 секунды.
В соревновании среди женщин 35-39 лет участвовала россиянка Екатерина Барбашина, которая заняла третье место.
Дистанция на заплыве через Дарданеллы составляет около 5 км. Организаторы 39-го межконтинентального заплыва сообщили, что за счет сильного течения пловцам фактически предстояло проплыть 3-3,5 км.
11 августа российский пловец Иван Кожакин занял второе место в заплыве на дистанцию 100 м брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Это медаль стала четвертой для российских пловцов на чемпионате Европы.