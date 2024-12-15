Плывущий по лезвию: история Славы Курилова

Но расстраивало его совсем другое: он так и не побывал на Мадагаскаре, Гавайях и Таити. Курилова все еще манили заветные тропики. Сам он писал, что для него «невозможно смириться с тем, что придется провести всю жизнь... только читая о других и восхищаясь другими». Одним из тех, кем восхищался весь Советский Союз, стал французский антифашист и исследователь моря Жак-Ив Кусто. Именно он придумал первый надежный автономный аппарат для дыхания под водой и камеры для подводной съемки.