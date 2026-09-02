Дегтярев объявил о возвращении российских лыжников на международные старты
Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что с нового сезона российские лыжники начнут выступать на турнирах под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Пока речь идет о нейтральном статусе.
«Вы знаете, уже принято первое решение по возвращению наших лыжников. Они с этого сезона возвращаются, пока в нейтральном статусе. Сразу всё сложно отвоевывать, когда мы несколько лет находились за бортом мирового спорта. Надеюсь, наши атлеты будут завоевывать медали, покажут мастерство, докажут, что это безопасно. Но мы в водных видах и гимнастике прошли этот путь, нас поддерживают атлеты из всех стран мира. Поздравляю с этим шагом вас, Дмитрий Александрович (Свищев)», – сказал Дегтярев в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с весны 2022 г. Возвращение стало возможным после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в декабре 2025 г., который признал недопуск россиян на турниры под эгидой FIS неправомерным. Федерация была вынуждена запустить процедуру получения нейтрального статуса. Первыми его получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, которые выступили на этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские лицензии. Позднее нейтральные статусы от FIS получили еще несколько российских спортсменов в различных дисциплинах.
Ранее, в декабре 2025 г., CAS частично удовлетворил апелляцию российских спортсменов о недопуске к турнирам FIS, разрешив им выступать в нейтральном статусе.