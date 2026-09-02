Дегтярев объявил о возвращении российских лыжников на международные старты

«Вы знаете, уже принято первое решение по возвращению наших лыжников. Они с этого сезона возвращаются, пока в нейтральном статусе. Сразу всё сложно отвоевывать, когда мы несколько лет находились за бортом мирового спорта. Надеюсь, наши атлеты будут завоевывать медали, покажут мастерство, докажут, что это безопасно. Но мы в водных видах и гимнастике прошли этот путь, нас поддерживают атлеты из всех стран мира. Поздравляю с этим шагом вас, Дмитрий Александрович (Свищев)», – сказал Дегтярев в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).