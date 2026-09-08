Сафонов номинирован на награду лучшему вратарю года по версии France Football
Голкипер «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и сборной России Матвей Сафонов вошел в число номинантов на награду лучшему вратарю года по версии журнала France Football, сообщили на сайте организаторов премии.
Церемония награждения пройдет 26 октября в Лондоне. В сезоне 2025–2026 гг. Сафонов провел 31 матч, в 12 из которых не пропустил ни одного мяча. Вместе с ПСЖ россиянин выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Межконтинентальный кубок и Суперкубок УЕФА.
На награду также претендуют Яссин Буну, Тибо Куртуа, Жоан Гарсия, Грегор Кобель, Эмилиано Мартинес, Эдуард Менди, Давид Райа, Унаи Симон и Возинья.
Сафонов выступает за ПСЖ с августа 2024 г. За это время он завоевал с парижским клубом девять трофеев, в том числе дважды выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Франции.
В августе Сафонов оказался в десятке лучших вратарей мира по версии издания ESPN. Сафонов занял 10-ю строчку в рейтинге. В ESPN заявили, что он «король серий пенальти». В частности, он отбил четыре из пяти пенальти, что обеспечило победу в матче ПСЖ против «Фламенго». Тогда команда завоевала Межконтинентальный кубок ФИФА.
При этом в издании усомнились, что Сафонов станет лучшим вратарем в мире. В ESPN считают, что он не обладает лучшей точностью передач, но «он освоился в роли первого номера ПСЖ и оправдал ожидания в этом сезоне».