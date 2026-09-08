Сафонов номинирован на награду лучшему вратарю года по версии France Football

В августе Сафонов оказался в десятке лучших вратарей мира по версии издания ESPN. Сафонов занял 10-ю строчку в рейтинге. В ESPN заявили, что он «король серий пенальти». В частности, он отбил четыре из пяти пенальти, что обеспечило победу в матче ПСЖ против «Фламенго». Тогда команда завоевала Межконтинентальный кубок ФИФА.