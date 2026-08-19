Сафонов попал в топ-10 лучших вратарей мира
Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвей Сафонов оказался в десятке лучших вратарей мира по версии издания ESPN.
Сафонов занял 10-ю строчку в рейтинге. В ESPN заявили, что он «король серий пенальти». В частности, он отбил четыре из пяти пенальти, что обеспечило победу в матче ПСЖ против «Фламенго». Тогда команда завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА.
При этом в издании усомнились, что Сафонов станет лучшим вратарем в мире. В ESPN считают, что он не обладает лучшей точностью передач, но «он освоился в роли первого номера ПСЖ и оправдал ожидания в этом сезоне».
Топ-3 рейтинга составляют Давид Райя из «Арсенала», который в прошлом сезоне премьер-лиги провел 19 матчей без пропущенных голов, Тибо Куртуа из «Реал Мадрида», обладающий ростом 201 см, а также Джанлуиджи Доннарумма из «Манчестер сити», не пропустивший ни одного гола в 15 из 34 матчей премьер-лиги.
«Ведомости» писали в мае, что Сафонов стал первым в истории российским футболистом, которому удалось стать двукратным чемпионом Франции. К тому моменту вратарь сыграл за французский клуб 15 матчей в чемпионате Франции, в девяти из которых оставил свои ворота в неприкосновенности.