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Главная / Стиль жизни /

Сафонов попал в топ-10 лучших вратарей мира

Максим Цуланов

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвей Сафонов оказался в десятке лучших вратарей мира по версии издания ESPN. 

Сафонов занял 10-ю строчку в рейтинге. В ESPN заявили, что он «король серий пенальти». В частности, он отбил четыре из пяти пенальти, что обеспечило победу в матче ПСЖ против «Фламенго». Тогда команда завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА.

При этом в издании усомнились, что Сафонов станет лучшим вратарем в мире. В ESPN считают, что он не обладает лучшей точностью передач, но «он освоился в роли первого номера ПСЖ и оправдал ожидания в этом сезоне».

Топ-3 рейтинга составляют Давид Райя из «Арсенала», который в прошлом сезоне премьер-лиги провел 19 матчей без пропущенных голов, Тибо Куртуа из «Реал Мадрида», обладающий ростом 201 см, а также Джанлуиджи Доннарумма из «Манчестер сити», не пропустивший ни одного гола в 15 из 34 матчей премьер-лиги.

«Ведомости» писали в мае, что Сафонов стал первым в истории российским футболистом, которому удалось стать двукратным чемпионом Франции. К тому моменту вратарь сыграл за французский клуб 15 матчей в чемпионате Франции, в девяти из которых оставил свои ворота в неприкосновенности.

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