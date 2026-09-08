Стол Котиса за 12 млн рублей стал самой дорогой покупкой на Cosmoscow

В числе проданных работ стартового и среднего ценового сегмента: «Hair I» Юлии Агеносовой за 60 000 руб., объект из серии «Зал ожидания» Евгения Шишкина за 70 000 руб., «Маска» Александра Филимонова за 80 000 руб., графика Елены Грызуновой из серии «Тени» за 100 000 руб., а также «Дорожный знак» Таисии Коротковой за 150 000 руб. и произведение Елены Фургал за ту же цену.