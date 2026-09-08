Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
EUTR27,65-4,33%CNY Бирж.12,757-1,05%IMOEX2 274,08+0,37%RTSI828,45+0,04%RGBI113,66-0,08%RGBITR773,62-0,04%
Главная / Стиль жизни /

Стол Котиса за 12 млн рублей стал самой дорогой покупкой на Cosmoscow

Второе место заняла ваза того же автора за 9,5 млн рублей
Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Самой дорогой покупкой на Cosmoscow-2026 оказался стол «DC2520» Винченцо де Котиса за 12,06 млн руб. Об этом «Ведомостям» сообщили организаторы ярмарки искусства.

Ваза «DC2615» того же автора обошлась покупателям в 9,5 млн руб. Обе работы были размещены на стенде Krassky Gallery. На третьем месте в среди топ-продаж – картина «Поцелуй» Ирины Наховой за 7,8 млн руб., представленная московской галереей pop/off/art.

Среди остальных наиболее дорогих работ, проданных на ярмарке, – «Девушка в платье с белым воротничком. Бибинур» Расиха Ахметвалиева (6,15 млн руб.), «Утро. Здесь могут водиться тигры» Никиты Макарова (6 млн руб.), «Полет» Игоря Самолета (4,4 млн руб.), триптих Владимира Сальникова из серии «В саду» (3,3 млн руб.).

От Канье Уэста до исландских рун: что показывают на Cosmoscow-2026

Стиль жизни / Культура

Продажи осколков в конвертах «Художника года» по версии Cosmoscow Игоря Самолета из проекта «Всплеск» прошли, в основном, в форме бартера. Обменять свои часы на конверты согласились 33 человека, еще один приобрел осколки по формуле художника – возраст Самолета, умноженный на 10 000 руб. То есть, за 420 000 руб. 

В числе проданных работ стартового и среднего ценового сегмента: «Hair I» Юлии Агеносовой за 60 000 руб., объект из серии «Зал ожидания» Евгения Шишкина за 70 000 руб., «Маска» Александра Филимонова за 80 000 руб., графика Елены Грызуновой из серии «Тени» за 100 000 руб., а также «Дорожный знак» Таисии Коротковой за 150 000 руб. и произведение Елены Фургал за ту же цену.

Ярмарка современного искусства Cosmoscow прошла с 4 по 6 сентября. 14-й выпуск посетили более 60 000 человек. В этом году ярмарка представила 112 галерейных стендов, 23 партнерских проекта, 14 из которых – коллаборации брендов с современными художниками, а также 11 некоммерческих культурных проектов и четыре стенда иностранной секции.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь