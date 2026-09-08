Стол Котиса за 12 млн рублей стал самой дорогой покупкой на Cosmoscow

Стол Котиса за 12 млн рублей стал самой дорогой покупкой на CosmoscowВторое место заняла ваза того же автора за 9,5 млн рублей
Самой дорогой покупкой на Cosmoscow-2026 оказался стол «DC2520» Винченцо де Котиса за 12,06 млн руб. Об этом «Ведомостям» сообщили организаторы ярмарки искусства.
Ваза «DC2615» того же автора обошлась покупателям в 9,5 млн руб. Обе работы были размещены на стенде Krassky Gallery. На третьем месте в среди топ-продаж – картина «Поцелуй» Ирины Наховой за 7,8 млн руб., представленная московской галереей pop/off/art.
Среди остальных наиболее дорогих работ, проданных на ярмарке, – «Девушка в платье с белым воротничком. Бибинур» Расиха Ахметвалиева (6,15 млн руб.), «Утро. Здесь могут водиться тигры» Никиты Макарова (6 млн руб.), «Полет» Игоря Самолета (4,4 млн руб.), триптих Владимира Сальникова из серии «В саду» (3,3 млн руб.).
Продажи осколков в конвертах «Художника года» по версии Cosmoscow Игоря Самолета из проекта «Всплеск» прошли, в основном, в форме бартера. Обменять свои часы на конверты согласились 33 человека, еще один приобрел осколки по формуле художника – возраст Самолета, умноженный на 10 000 руб. То есть, за 420 000 руб.
В числе проданных работ стартового и среднего ценового сегмента: «Hair I» Юлии Агеносовой за 60 000 руб., объект из серии «Зал ожидания» Евгения Шишкина за 70 000 руб., «Маска» Александра Филимонова за 80 000 руб., графика Елены Грызуновой из серии «Тени» за 100 000 руб., а также «Дорожный знак» Таисии Коротковой за 150 000 руб. и произведение Елены Фургал за ту же цену.
Ярмарка современного искусства Cosmoscow прошла с 4 по 6 сентября. 14-й выпуск посетили более 60 000 человек. В этом году ярмарка представила 112 галерейных стендов, 23 партнерских проекта, 14 из которых – коллаборации брендов с современными художниками, а также 11 некоммерческих культурных проектов и четыре стенда иностранной секции.