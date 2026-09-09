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Худрук «Театра наций» Евгений Миронов предложил переводить пьесы из КНР и Африки

Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В России можно заняться переводом китайских и африканских пьес, чтобы понять, о чем «думают и дышат» коллеги по театру в других странах. С таким предложением выступил художественный руководитель «Театра наций» Евгений Миронов, сообщили «Ведомостям» в представительстве Форума объединенных культур.

«Начинать нужно с переводов и публикации пьес. Без текстов мы не сможем понять, о чем думают и дышат наши коллеги в других странах. У нас в России прекрасно знают американскую и европейскую драматургию, но практически не знают современных китайских, индийских или бразильских авторов», – сказал он.

Миронов указал, что ключевой багаж переводов, например, латиноамериканской и африканской драматургии, уходит корнями в советскую эпоху и настало время это менять. В первую очередь, следует обратить внимание на Китай, где развивается театр и где «ждут русскую школу».

Среди вариантов сотрудничества российских и зарубежных театров – постановка иностранным режиссером спектакля с русскоговорящими актерами. По словами Миронова, это может преодолеть языковые и культурные барьеры через «живую, ежедневную работу в репетиционном зале».

В мае представитель Минкультуры рассказал «Ведомостям», что российские театры в 2025 г. провели гастроли в странах Азии, Ближнего Востока и постсоветского пространства. Широкую программу отечественные театры представили в Китае. В прошлом году там выступили Большой и Мариинский театры, МХТ имени А. Чехова, Театр имени Е. Вахтангова, Театр классического балета Н. Касаткиной и В. Василёва.

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