Худрук «Театра наций» Евгений Миронов предложил переводить пьесы из КНР и Африки

«Начинать нужно с переводов и публикации пьес. Без текстов мы не сможем понять, о чем думают и дышат наши коллеги в других странах. У нас в России прекрасно знают американскую и европейскую драматургию, но практически не знают современных китайских, индийских или бразильских авторов», – сказал он.