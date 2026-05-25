Минкульт назвал ключевые гастрольные направления российских театров в 2025 году

При этом количество зрителей мероприятий зарубежных гастролей российских театров в прошлом году выросло на 19% в сравнении с 2024 г. и составило 86 000 человек, а поступления от них – на 74% до 672,3 млн руб., следует из данных Минкультуры. В то же время в России за указанный период мероприятия театров посетили 44,3 млн человек – на 3,5% больше, чем в 2024 г. А их выручка внутри страны увеличилась на 18,2% до 59,4 млрд руб. В статистику Минкультуры включены данные по 727 театрам, которые находятся в управлении этого ведомства и других федеральных и муниципальных органов власти.