Минкульт назвал ключевые гастрольные направления российских театров в 2025 году

Минкульт назвал ключевые гастрольные направления российских театров в 2025 годуИх поступления от выступлений за рубежом в прошлом году выросли на 74% до 672 млн рублей
Российские театры в 2025 г. провели гастроли в странах Азии, Ближнего Востока и постсоветского пространства, сообщил «Ведомостям» представитель Минкультуры.
При этом количество зрителей мероприятий зарубежных гастролей российских театров в прошлом году выросло на 19% в сравнении с 2024 г. и составило 86 000 человек, а поступления от них – на 74% до 672,3 млн руб., следует из данных Минкультуры. В то же время в России за указанный период мероприятия театров посетили 44,3 млн человек – на 3,5% больше, чем в 2024 г. А их выручка внутри страны увеличилась на 18,2% до 59,4 млрд руб. В статистику Минкультуры включены данные по 727 театрам, которые находятся в управлении этого ведомства и других федеральных и муниципальных органов власти.
В частности, широкую программу отечественные театры представили в Китае: в прошлом году в этой стране выступили Большой и Мариинский театры, МХТ имени А. Чехова, Театр имени Е. Вахтангова, Театр классического балета Н. Касаткиной и В. Василева. Наиболее масштабные гастроли в семи городах Поднебесной провел осенью 2025 г. Мариинский театр, в рамках которых китайская публика увидела классические балетные постановки «Лебединое озеро» (композитор – П. Чайковский) и «Корсар» (музыка Адольфа Адана). Также программа турне включала в себя вокально-симфоническую часть, в которой были представлены произведения «Рассвет на Москве-реке» и «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского, симфоническая сюита «Шехеразада» Николая Римского-Корсакова и опера «Пиковая дама» Петра Чайковского в концертном исполнении.
Большой театр в 2025 г. впервые выступил с гастролями в столице Турции – Стамбуле. В постановках приняли участие солисты и артисты балета, мимический ансамбль и симфонический оркестр Большого. А Театр классического балета Н. Касаткиной и В. Василева представил в Бахрейне «Лебединое озеро».
Кроме того, в рамках зарубежной программы Всероссийского гастрольно-концертного плана в 2025 г. были организованы выступления семи российских театров в странах ближнего зарубежья, отметил представитель Минкультуры. Например, Мастерская «12» Никиты Михалкова показала в Киргизии постановки «12» и «Сны о потерянном времени». Театр имени Е. Вахтангова представил в столице Абхазии Сухуме спектакли с народными артистами Евгением Князевым, Юлией Рутберг, Андреем Ильиным и др. В Южной Осетии провел гастроли Театр Образцова: для зрителей привезли постановки из его «золотого фонда», среди которых – «Необыкновенный концерт» и «Волшебная лампа Аладдина».
Театры – одна из основ культурной сферы России, отмечает главный редактор информационного агентства в сфере культуры и развлечений InterMedia Евгений Сафронов. Их гастрольная география отражает ключевые внешнеполитические приоритеты нашей страны – курс на сближение с Востоком и укрепление позиций в постсоветских странах, которые для России исторически важны, поясняет он.
Российское театральное искусство стабильно вызывает интерес у зарубежной аудитории, поэтому география гастролей отечественных театров постепенно адаптируется под новые геополитические реалии, отмечает политолог Алексей Макаркин: «Но в то же время текущие приоритеты гастрольных направлений можно назвать скорее вынужденными».
Выступления российских театров в странах СНГ и ближнего зарубежья играют особенно важную роль, поскольку они, в частности, укрепляют наше общее культурное пространство, резюмирует Макаркин.