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Главная / Стиль жизни /

Dior и киностудия A24 объявили о двухлетнем партнерстве

Максим Цуланов
Пресс-служба Dior
Пресс-служба Dior

Модный дом Dior и американская кинокомпания A24 заключили двухлетний контракт о сотрудничестве, сообщила Financial Times.

Соглашение предусматривает совместные кинопоказы и другие мероприятия, связанные с кино и модной индустрией. Также Dior поддержит будущие фильмы A24. В рамках контракта Dior также станет главным партнером нью-йоркского театра Cherry Lane, принадлежащего A24.

Креативный директор Dior Джонатан Андерсон пояснил, что соглашение не подразумевает выход кинозвезд на «красную дорожку» в нарядах модного дома. Он добавил, что подобное привлечение знаменитостей к пиару его «невероятно утомляет».

В мае Financial Times писала, что LVMH, куда входит Christian Dior, рассматривает возможность продажи части своих брендов. Это происходит на фоне попыток сконцентрироваться на основных источниках прибыли. В частности, на модных домах Louis Vuitton и Dior.

Группа LVMH в прошлом году сократила чистую прибыль на 13% до 10,88 млрд евро, выручку – на 5% до 84,807 млрд евро. В 2025 г. улучшение финансовых показателей было отмечено во втором полугодии, когда в III и IV кварталах органический рост составил 1% год к году.

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