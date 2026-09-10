Dior и киностудия A24 объявили о двухлетнем партнерстве

Группа LVMH в прошлом году сократила чистую прибыль на 13% до 10,88 млрд евро, выручку – на 5% до 84,807 млрд евро. В 2025 г. улучшение финансовых показателей было отмечено во втором полугодии, когда в III и IV кварталах органический рост составил 1% год к году.