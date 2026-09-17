Месси завоевал 49-й футбольный трофей в карьере

31 августа Месси объявил о завершении выступлений за сборную Аргентины. «Это было решение, которое причинило боль, – и до сих пор глубоко внутри причиняет ее, но я понимаю, что время пришло. Клянусь вам, я всегда выкладывался на максимум – не только в последние несколько лет, когда мы выиграли все, но и до этого», – написал он.