Месси завоевал 49-й футбольный трофей в карьере
«Интер Майами» обыграл мексиканский «Крус Асуль» в матче за Кубок Кампеонес и завоевал трофей, который разыгрывают победители Главной футбольной лиги (MLS) и чемпионата Мексики. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу американского клуба, сообщил спортивный портал «Чемпионат».
Встреча состоялась в ночь на 17 сентября. В составе «Интер Майами» голами отметились капитан команды Лионель Месси и Карлос Энрике Каземиро. Для аргентинского форварда этот трофей стал 49-м в профессиональной карьере.
Завоеванный Кубок Кампеонес позволил Месси обновить собственный мировой рекорд по количеству выигранных трофеев. Кроме того, в матче с «Крус Асуль» футболист достиг отметки в 100 забитых мячей за «Интер Майами».
31 августа Месси объявил о завершении выступлений за сборную Аргентины. «Это было решение, которое причинило боль, – и до сих пор глубоко внутри причиняет ее, но я понимаю, что время пришло. Клянусь вам, я всегда выкладывался на максимум – не только в последние несколько лет, когда мы выиграли все, но и до этого», – написал он.
Месси обладает восемью «Золотыми мячами». Он дебютировал за национальную команду в 2005 г. и провел за нее 207 матчей, забив 125 голов. В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира 2022 г. и два Кубка Америки – в 2021 и 2024 гг. На ЧМ-2026 команда дошла до финала, где уступила Испании со счетом 0:1. На клубном уровне Месси продолжает выступать за «Интер Майами».