МОК одобрил турнир по гребле на ОИ-2032 в реке с крокодилами
Международный олимпийский комитет одобрил реку Фицрой в качестве места проведения соревнований по гребле на Олимпийских играх 2032 г. Об этом сообщила газета The Independent.
Локация прошла необходимую оценку и получила одобрение для проведения олимпийских соревнований. При этом участок реки расположен в районе, где обитают крокодилы.
Организации World Rowing и Paddle Worldwide также подтвердили поддержку выбранной локации.
15 сентября Союз тхэквондо России сообщил, что Совет Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo, WT) разрешил проводить международные соревнования на территории РФ. Решение было принято в тот же день на внеочередном заседании совета World Taekwondo в Чунчхоне в Южной Корее. На заседании рассматривался вопрос снятия институциональных ограничений и ограничений на проведение мероприятий.
7 июля МОК временно приостановил действие отстранения Олимпийского комитета России, действовавшего с октября 2023 г., а также отозвал рекомендации международным спортивным федерациям об ограничении участия российских спортсменов. После этого девять европейских стран, включая Польшу, Швецию, Нидерланды и страны Прибалтики, предложили Еврокомиссии исключить МОК и другие спортивные организации, допускающие россиян и белорусов, из программ финансирования ЕС.