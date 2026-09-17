МОК одобрил турнир по гребле на ОИ-2032 в реке с крокодилами

15 сентября Союз тхэквондо России сообщил, что Совет Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo, WT) разрешил проводить международные соревнования на территории РФ. Решение было принято в тот же день на внеочередном заседании совета World Taekwondo в Чунчхоне в Южной Корее. На заседании рассматривался вопрос снятия институциональных ограничений и ограничений на проведение мероприятий.