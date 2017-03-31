Как фермер из Иркутской области жмет масло из рыжика

Фермеру Артему Пальчику из Куйтунского района Иркутской области о рыжиковом масле рассказал дед – мол, 100 лет назад это масло с привкусом хрена или редьки ела вся Украина и весь юг России. Делают его из однолетнего растения семейства капустных – рыжика посевного. Переселенцы с Украины, среди которых были и предки Пальчика, завезли рыжик в Сибирь. В 2008 г. Пальчик получил от дяди мешок семян на 50 кг в подарок и занялся выращиванием рыжика, а потом и отжимом масла. А в прошлом году Пальчик продал уже 10 т масла в Иркутской области. Для незнакомого потребителям продукта это очень много, считает фермер.

Личный архив Фермер Артем Пальчик

В 2009 г. Пальчик только закончил учиться на экономиста в Иркутском сельскохозяйственном институте и взял на себя управление семейной фермой после смерти отца. Денег едва хватало на жизнь, вспоминает Пальчик. В 90-е гг. его родители за бесценок арендовали площади развалившегося колхоза «Барлукский» – 350 га с хозяйственными постройками и остатками техники. Там они выращивали ячмень, овес и пшеницу. Основной доход давало молоко и мясо – в хозяйстве было несколько десятков коров и сотня свиней. Выручка составляла 1,5–2,5 млн руб. в год.