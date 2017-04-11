Как ужиться с плохим начальником
- Манфред Кетс де Врис
- / Harvard Business Review Россия
Cтейси работала в одной из ведущих технологических компаний и была очень довольна – по крайней мере, пока ее шеф не перешел в другую фирму. Питеру, новому руководителю, не нравился, кажется, никто из унаследованной им команды. Он вел себя высокомерно, вмешивался в каждую мелочь и готов был отклонить любую идею, рожденную не в его светлой голове. За год он уволил многих коллег Стейси.
Поначалу Стейси пыталась добиться от нового начальника конкретных указаний и отзывов о своей работе, дабы завоевать его доверие и уважение. Однако Питер оставался глух к ее призывам. Несмотря на все усилия, Стейси не удавалось найти к нему подхода. Через несколько месяцев она обратилась за помощью в отдел персонала, но там ей только посочувствовали. Подразделение работало без сбоев, никто, кроме нее, не жаловался, поэтому компания не считала нужным наказывать Питера.
Стейси не находила в себе сил ни уйти, ни повлиять на отношения с новым руководителем, она испытывала стресс и подавленность, ей все труднее было справляться со своими обязанностями. Она боялась, что ей придется расстаться с компанией.
Подобные ситуации возникают нередко. По данным последнего глобального опроса «Состояние рабочей среды», проведенного Институтом Гэллапа, в США половина всех служащих на определенном этапе уходят с работы, так как не хотят видеть своего начальника. В Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке цифры такие же, а то и выше.
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