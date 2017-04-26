Менеджмент
Статья опубликована в № 4310 от 26.04.2017 под заголовком: Слово директора обманчиво

Почему слова топ-менеджеров расходятся с поступками

На встречах с аналитиками они излучают оптимизм – а потом продают свои акции
По мнению исследователей, телеконференции не являются односторонней передачей информации, в процессе общения топ-менеджеры узнают, что думают о компании аналитики
По мнению исследователей, телеконференции не являются односторонней передачей информации, в процессе общения топ-менеджеры узнают, что думают о компании аналитики
Seth Wenig / AP

Сделки топ-менеджеров компании по покупке или продаже ее акций постоянно противоречат тону, выбранному ими ранее во время телеконференций с аналитиками, показало недавнее исследование.

Генеральный директор, излучающий оптимизм во время конференции, в течение нескольких недель после нее продает свои акции. А менеджер, выбирающий более сдержанный тон, часто впоследствии покупает бумаги компании, выяснил адъюнкт-профессор Lehigh University Маккей Прайс и его соавторы Джеймс Сайкон из Университета Центрального Миссури и Су Ли из Университета Гонконга. Исследователи также проанализировали тон аналитиков, которым они задавали вопросы топ-менеджерам, и выяснили, что менеджеры корректировали стратегию сделок с акциями, если настроение аналитиков значительно отличалось от их собственного. Например, если аналитики выражали значительно больший пессимизм, чем топ-менеджеры, те впоследствии продавали больше акций, чем если бы такой разницы не было. Напротив, если аналитики были настроены более оптимистично, чем директора, последние покупали больше бумаг.

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