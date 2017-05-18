Менеджмент
Статья опубликована в № 4323 от 18.05.2017 под заголовком: Работодатели ищут жилье

Работодатели помогают молодым специалистам найти жилье

Они опасаются, что дороговизна аренды станет причиной дефицита кадров

До недавнего времени 30-лет­няя Верити Йолден жила в заброшенной больнице. Она была арендатором-сторожем: владелец здания предоставил ей жилье в аренду по сниженной ставке, а ее присутствие в неиспользуемом помещении должно было отпугивать вандалов и скваттеров. В жилище, за которое Йолден платила 400 фунтов в месяц, не было ни ванны, ни отопления, ни плиты. Недавно у здания сменилась управляющая компания, арендная плата выросла до 600 фунтов, и Йолден пришлось съехать.

Йолден работает помощником эксперта в лондонской консалтинговой компании Gerald Eve. Ей пришлось обратиться за помощью к работодателю. Gerald Eve предоставила беспроцентную ссуду на аренду квартиры-студии. Ежемесячная плата Йолден по силам, но за квартиру еще нужно было внести предоплату и гарантийный депозит в общей сложности на 2000 фунтов.

Высокая стоимость аренды может сорвать планы многих молодых специалистов, и обеспокоенные работодатели помогают сотрудникам с жильем в Лондоне, Нью-Йорке и Кремниевой долине. Gerald Eve – одна из нескольких британских компаний, оказывающих молодым сотрудникам финансовую помощь в найме жилья. Подобные схемы предлагают также страховая компания Legal & General и Co-operative Group.

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