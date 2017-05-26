Как ростовский строитель стал производить козье молоко

Ради козьей фермы Юрий Панченко продал бизнес, квартиру и влез в кредиты Татьяна Мастерова

Дважды разворачивал Юрий Панченко свою жизнь: в начале 2000-х гг. из системного администратора ростовской Федеральной службы по финансовым рынкам он превратился в строителя, а три года назад решил заняться козами. Сейчас у бывшего айтишника и строителя 150 коз, и они дают 6 т молока в месяц. В 2014 г. выручка Панченко была всего 680 000 руб., за четыре месяца 2017 г. – уже 2,3 млн руб.

Исполнительный директор Союзмолока Артем Белов говорит, что козьего молока в стране производится примерно 1% от всего товарного молока, это нишевой продукт. Но перспективный – сегмент козьего молока растет на 15–20% в год, прежде всего потому, что оно идет на производство козьих сыров.

Из строителя – в козоводы

Будучи строителем, Панченко занимался гидроизоляцией и ремонтом бетона, но после кризиса 2008 г. дела пошли плохо. В 2012 г. бизнес он продал и решил вообще порвать со строительством.