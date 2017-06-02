Как приготовить и доставить пиццу за 10 минут

Чтобы доставить пиццу за 10 минут, производители пускают в ход и новые рецепты, и необычные средства доставки типа дронов Андрей Гордеев / ведомости

На защищенной строгими мерами безопасности секретной кухне Domino’s Pizza Enterprises в австралийском Брисбене шеф-повар, ответственный за развитие, Стефан Кодрон работает над тем, как сделать фастфуд еще быстрее. Его цель – гарантированная доставка пиццы в течение 10 минут с момента заказа. Это время включает как приготовление пиццы, так и ее доставку клиенту. В настоящий момент более 60% пиццерий Domino’s в Австралии доставляют пиццу не более чем за 23 минуты, а некоторые кафе в крупных городах уже приблизились и к 10-минутному интервалу, говорят в компании.

Развитие мобильных технологий подстегивает бурный рост сервисов по доставке еды по всему миру, и для успешной конкуренции имеет значение каждая секунда. В Domino’s Pizza Enterprises, которая управляет пиццериями Domino’s в Австралии, Кодрон возглавляет работу по сохранению конкурентных преимуществ компании. Особенно острую борьбу приходится вести с многочисленными стартапами и разработчиками приложений для смартфонов, предлагающими клиентам выбор из множества блюд и быструю доставку.

Стремление сократить время доставки еды заставляет компании по всему миру тестировать роботов, считать секунды во времени обработки онлайн-заказов и экспериментировать с ингредиентами, благодаря которым блюда готовятся быстрее. Некоторые клиенты не против подождать подольше, надеясь, что им привезут еду более высокого качества. Но компании гонятся за сокращением интервала доставки, рассчитывая привлечь внимание и захватить новые сегменты рынка в будущем.

Роботы

Как минимум два сервиса доставки еды в США в партнерстве с британско-эстонской компанией Starship Technologies тестируют автономных роботов, передвигающихся по тротуарам. Калифорнийский стартап Zume Pizza использует роботов на своем складе для сборки пиццы, которая затем выпекается в специальных грузовиках, курсирующих по городу в ожидании заказов.