Как ФРИИ ускоряет стартапы

Алексей Таранин

Впервые об акселераторе ФРИИ Сергей Белан, основатель и гендиректор «Викиума», компании – разработчика онлайн-тренажера для памяти и мышления, узнал в начале 2014 г. Eго проекту на тот момент было три месяца. Во ФРИИ ему отказали – мол, слишком незрелый бизнес. Но все-таки ему удалось попасть в четвертый набор ФРИИ в сентябре 2014 г. после двухмесячной учебы на заочной программе акселерации. Выручка «Викиума» в сентябре 2014 г., по словам Белана, составляла 70 000 руб. ФРИИ выкупил у стартапа 7% и инвестировал в него 1,4 млн руб. По словам Дмитрия Калаева, директора акселерационных программ ФРИИ, это обычная процедура – компания продает ФРИИ долю в 7%, получает инвестиции в 2,1 млн руб. (сумма на 2017 г.) и идет ускоряться. Из этой суммы портфельные компании платят за обучение по программе акселерации 900 000 руб., а компании, пришедшие с рынка, – 1,2 млн руб. Белан рассказывает, что за три месяца интенсивного обучения научился определять воронку продаж и строить отношения с клиентами. Выручка «Викиума» выросла до 220 000 руб. в месяц, а к концу 2016 г. после повторной программы во ФРИИ – до 2,4 млн руб.

Акселератор ФРИИ – крупнейший в стране, он провел уже 12 выпусков ускоренных стартапов. Смысл подготовки заключается в том, что отобранные предприниматели проходят интенсивную трехмесячную программу подготовки, по окончании которой, по идее, их выручка может вырасти с нескольких десятков или сотен тысяч до 1 млн руб. в месяц. Каким же образом ФРИИ помогает подшефным компаниям расти и всем ли выпускникам удается извлечь полезные уроки?

Узкая воронка

Такие проекты, как «Викиум», Калаев называет взрывными. Их в акселераторе треть, еще треть – компании с приемлемыми, но не выдающимися идеями и темпами роста, оставшаяся треть – так называемый зомби-бизнес, компании, которые будут и дальше зарабатывать 100 000–200 000 руб. в месяц, но заметно не вырастут.