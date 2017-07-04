Google может не доплачивать женщинам
- Йори Кох,
- Джек Никас
- / The Wall Street Journal
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В январе этого года министерство труда США подало иск против Google, после того как компания отказалась передать для рутинной проверки данные за 19 лет о зарплатах 21 000 сотрудников. Министерству понадобилось больше данных, так как первичный анализ цифр за 2015 г. «обнаружил систематическую дискриминацию женщин – сотрудников компании», свидетельствовал в апреле один из чиновников.
Google заявил, что его собственный ежегодный анализ зарплат говорит об отсутствии гендерной дискриминации среди 74 000 сотрудников. «Поэтому мы очень удивлены обвинениями министерства труда – они не обоснованы ни данными, ни методологией», – написала компания в своем блоге в апреле. Google отказался публиковать какие-либо цифры помимо результатов собственного анализа.
Щедрые вознаграждения и льготы сделали Google одним из самых привлекательных работодателей в мире. Однако отказ компании раскрыть данные о зарплатах втянул ее в спор о том, могут ли женщины зарабатывать столько же, сколько зарабатывают мужчины, сейчас доминирующие в отрасли.
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