Как «Почта России» мотивирует персонал

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Компания не комментирует, насколько выросли заработки ее сотрудников после введения новой системы KPI, но говорит, что максимальный рост премии при выполнении всех KPI составляет 30% А. Гордеев / Ведомости

В июле прошлого года «Почта России» ввела новую систему KPI для сотрудников отделений связи и теперь выплачивает им премии на основе таких показателей, как выручка почтового отделения и качество выполнения работы сотрудниками отделения. Компания не комментирует, насколько выросли заработки ее сотрудников после введения новой системы KPI, но говорит, что максимальный рост премии при выполнении всех KPI составляет 30%. Однако известно, что с 2013 г. средняя заработная плата сотрудников почты выросла на 36% – с 15 357 до 20 929 руб., но и сейчас остается ниже средней зарплаты в России (37 400 руб.).