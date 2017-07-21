Студенты бизнес-школ хотят учиться предпринимательству

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Нынешнее поколение студентов MBA хочет начать свой бизнес быстрее, чем их предшественники, считает Шайлендра Вякарнам Андрей Гордеев / Ведомости

Когда у Майкла Бердсалла родился первый ребенок, он решил поступить на программу MBA в Cambridge Judge Business School. Бердсалл посчитал, что отцовство обязывает его строить надежную карьеру – возможно, в управленческом консультировании, а не заниматься репетиторством на дому, как в предшествовавшие восемь лет.

Он изменил свое мнение, когда, выполняя исследовательский проект для обязательного курса предпринимательства в Judge, обнаружил, что рынок частных уроков английского языка для китайских детей оценивается в $50 млрд. Девять месяцев спустя, во время своего последнего семестра в Judge, Бердсалл основал образовательную онлайн-платформу Two Sigmas, которая связывает 50 000 преподавателей английского языка из Великобритании, США и Австралии с китайцами, желающими организовать индивидуальные уроки для своих детей. Пользователи платформы платят за уроки $45 в час, из которых преподаватели получают около $25. За последний год Two Sigmas вышла на прибыль, и теперь Бердсалл работает над сервисом обучения в виртуальных классах.

Недавно Financial Times опубликовала свой рейтинг программ MBA по предпринимательству за 2017 г. Школы оценивались по 12 критериям, например: процент выпускников, создавших собственные компании; процент таких стартапов, все еще работающих по состоянию на конец 2016 г.; являются ли эти компании основным источником дохода для своих создателей; как школа и связи между студентами помогли в создании компаний.

Аниш Патель выбрал Stanford, потому что эта школа известна тем, что вдохновляет на предпринимательство. «Многие из нас при выпуске чувствовали, что успех неизбежен и нас не остановить», – вспоминает он. Его компания ARP Capital помогает основателям стартапов выходить из бизнеса и управляет фондом, выкупающим компании.