Бизнес-школы все чаще нанимают в преподаватели топ-менеджеров

Мерсону так понравилось преподавать, что он досрочно ушел из BDO и стал адъюнкт-профессором менеджмента и предпринимательства в LBS

Партнер аудиторской компании BDO Руперт Мерсон начал читать лекции в London Business School (LBS) случайно: один из его коллег, у которого было запланировано выступление в школе, попросил заменить его. «Он сказал, что в это время у него встреча с клиентом, но я думаю, что у него просто сдали нервы. Он знал, что я люблю выступать перед публикой», – вспоминает Мерсон. Темой лекции было финансирование стартапов – тема, по которой Мерсон ранее писал книги, поэтому он уверенно выступил перед студентами MBA, а несколько месяцев спустя школа пригласила его участвовать в преподавании финансового курса.

Мерсону так понравилось преподавать, что он досрочно ушел из BDO и стал адъюнкт-профессором менеджмента и предпринимательства в LBS.

Из 162 преподавателей LBS примерно каждый пятый – адъюнкт-профессор или сотрудник, работающий по временному годовому контракту. Эти сотрудники привносят реальный опыт в преподавание таких предметов, как маркетинг или корпоративные финансы. Все адъюнкт-профессора LBS выступают в роли стажеров по отношению к штатным преподавателям, учась у них, как изложить студентам свой жизненный опыт, не выходя за рамки курса. А преподаватели из академической среды узнают, как проблемы бизнеса решаются на заседаниях советов директоров, говорит заместитель декана LBS Мадан Пиллютла.