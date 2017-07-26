Карьера
Статья опубликована в № 4371 от 26.07.2017 под заголовком: Научная пропаганда

Новая профессия – популяризатор науки

Она сулит молодым специалистам неплохие карьерные перспективы

Неподалеку от небоскреба Shard лондонский King’s College строит новый центр научной информации стоимостью 12 млн фунтов. Этот центр – Science Gallery London – должен открыться в следующем году, и его строительство отражает растущее желание людей узнать больше о науке, с одной стороны, и стремление исследователей глубже вовлечь общественность в свою работу – с другой.

«Великобритания – мировой лидер в признании того, что поддержание интереса широкой публики к науке является неотъемлемой частью процесса исследований. Сейчас университеты и исследовательские центры гораздо больше заинтересованы в вовлеченности общественности, чем пять лет назад. Поэтому популяризация науки открывает прекрасные карьерные возможности для молодежи», – говорит Дэниель Глазер, нейробиолог и директор Science Gallery London.

Вовлечь в дискуссию

Популяризация науки – объяснение научных теорий и практик понятным широкой публике языком – имеет длительную историю. Еще в 1799 г. был создан Royal Institution, а в 1831 г. – British Association for the Advancement of Science, ныне British Science Association (BSA). Современная концепция начала формироваться одно-два поколения назад под девизом «Обеспечить понимание науки обществом».

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