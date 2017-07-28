Китай выходит в лидеры по числу магазинов без персонала

Китайские стартапы опережают именитых конкурентов в гонке магазинов без персонала. В КНР уже работает не менее десятка таких торговых точек

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Громкий проект магазина без продавцов Amazon Go пока так и не заработал на полную мощность Jason Redmond / REUTERS

Магазин BingoBox в Шанхае похож на обычный китайский мини-маркет: его полки заставлены лапшой быстрого приготовления, пивом и упаковками традиционных снеков. Но есть одно отличие: в BingoBox нет ни продавцов, ни кассиров. Вход в этот небольшой магазинчик расположен на парковке за супермаркетом. Чтобы открыть дверь, нужно воспользоваться приложением для смартфона. Покупатели сканируют коды товаров для оплаты. Предотвращать кражи должна система видеонаблюдения и регистрация покупателей в приложении под настоящим именем.

Громкий проект магазина без продавцов Amazon Go пока так и не заработал на полную мощность, а китайские стартапы в сфере розничной торговли уже заняли выгодные позиции для будущей конкурентной гонки и планируют открыть несколько сотен автоматизированных магазинов. Рост издержек на оплату труда – сейчас в Китае они выше, чем в Латинской Америке, – заставляет ритейлеров автоматизировать процессы. По подсчетам аналитиков, на оплату труда приходится до 10% месячных расходов среднего китайского супермаркета. «Люди – большая статья расходов», – говорит основатель BingoBox Чень Цзылинь. Его компания открыла около 10 магазинов и планирует до конца лета запустить еще примерно 200 торговых точек, по большей части расположенных в престижных жилых районах, подальше от «хулиганов и бездомных», говорит Чень.