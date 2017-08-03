Карьера
Статья опубликована в № 4377 от 03.08.2017 под заголовком: Боссы на летних подработках

Как лидеры бизнеса подрабатывали в летние каникулы

Пять историй, рассказанных основателями крупнейших интернет-компаний
  • Эмма Джейкобс,
  • Патрисия Нилссон
  • / Financial Times

Летние каникулы дают школьникам и студентам возможность немного подзаработать. Для кого-то эти деньги – насущная необходимость, для кого-то – средство позволить себе больше. Что еще может дать молодому человеку летняя подработка? Financial Times попросила пятерых лидеров бизнеса поделиться своим опытом первой работы в летние каникулы – от стрижки соседских газонов до геологической экспедиции в казахстанской степи. Никто из них не стал миллиардером на этой работе, но все вынесли из нее важные жизненные уроки.

Кристо Кяэрманн

Cооснователь сервиса денежных переводов TransferWise

Летом 1993 г. 12-летний Кяэрманн устроился на работу в фирму, издававшую деловые справочники. В его обязанности входило проверять правильность телефонных номеров компаний и действительно ли они находятся по указанным адресам, а их директора – реальные люди. «Это не была исследовательская работа», – вспоминает Кяэрманн. Но она была тяжелой. «Каждый день на ногах», – говорит он.

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