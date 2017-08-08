Компании США возвращают удаленных сотрудников обратно в офисы

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Самолюбие бывших дистанционных работников тоже страдало: раньше топ-менеджеры специально уделяли им время, когда те приезжали в офис Pixabay

Многие компании применяют гибкие подходы к организации работы, но гораздо меньшее число работодателей готовы разрешать сотрудникам работать из дома постоянно. International Business Machines, Aetna, Bank of America, Best Buy, Honeywell International, Reddit и другие компании сокращают объем работ, выполняемых удаленно, или вообще отказываются от такой практики: менеджеры хотят, чтобы сотрудники больше работали совместно, имели более тесный контакт с клиентами и чтобы их рабочее время можно было контролировать. Но возвращать работников в офисы не так-то просто, признают руководители. Сотрудники, работающие удаленно, возмущаются, когда сталкиваются с открытыми офисными пространствами и заданными графиками встреч.

Эндрю Мардер, аналитик-исследователь консалтинговой компании Capterra, работал из дома около трех лет, параллельно ведя блог об инвестировании для финансового сайта Motley Fool. Часть этого времени он также ухаживал за своим новорожденным ребенком. Значительную часть материалов он писал по вечерам. В 2014 г. ему пришлось вернуться в офис Capterra и привыкать к недостатку личного пространства и тому, что дорога до работы теперь занимала больше часа. Работая из дома, он привык использовать любое время суток, чтобы выполнить свою работу в срок. В офисе ему оказалось трудно расставлять приоритеты и планировать время, чтобы уложиться в рабочие часы. В первые месяцы работы в офисе он постоянно срывал установленные ему сроки. Его начальник, Джей Пи Медвед, встречался с Мардером каждую неделю, чтобы составить календарь встреч и графики для всего – от телефонных звонков и встреч с коллегами до сроков сдачи работы. По словам Медведа, это помогло Мардеру сдавать работу вовремя.

Есть исследования, подтверждающие, что люди, не ограниченные часами работы офиса и не тратящие ежедневно время на дорогу до работы, часто работают эффективнее, чем их коллеги, томящиеся в офисах. Тем не менее менеджеры хотят держать всю свою команду в поле зрения и считают, что в ходе обсуждения рабочих вопросов в офисе могут рождаться ценные идеи.

Обычно компании запрещают удаленную работу в периоды нестабильности и реорганизации, отмечает Кен Матос, вице-президент по исследованиям консалтинговой компании Life Meets Work.