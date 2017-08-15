Как дилер Harley-Davidson в Нью-Йорке использовал для повышения продаж искусственный интеллект

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Искусственный интеллект продает Harley-Davidson лучше, чем человек Finbarr O’Reilly / REUTERS

С наступлением зимы продажи нью-йоркского дилерского центра Harley-Davidson, которым руководит Асаф Якоби, сократились всего до одного-двух мотоциклов в неделю. Прогуливаясь по Риверсайд-парку и раздумывая над тем, как изменить ситуацию, Якоби случайно встретил Ора Шани, генерального директора фирмы Adgorithms, занимающейся разработками в области искусственного интеллекта. Шани предложил Якоби попробовать Albert – маркетинговую платформу Adgorithms, которая работает с Facebook и Google, анализирует данные, а затем автоматически настраивает маркетинговые кампании. Якоби подумал и решил протестировать Albert.

На следующих выходных Якоби продал 15 мотоциклов – почти в 2 раза больше, чем за самый успешный для него аналогичный период летом (восемь мотоциклов). Разумеется, он продолжил работу с Albert. За первый месяц количество потенциальных покупателей в сутки увеличилось с одного до 40, причем 15% из них были так называемыми «двойниками» – звонившими в центр и договаривавшимися о встрече людьми, которые напоминали предыдущих ценных клиентов и потому могли с большей вероятностью приобрести мотоцикл. К третьему месяцу доля таких людей уже составляла 50%, а общее число потенциальных покупателей выросло на 30%. Якоби пришлось срочно нанять шесть сотрудников и организовать колл-центр для обработки всех этих заявок.

Якоби считал, что только 2% жителей Нью-Йорка – его потенциальные клиенты, но Albert выяснил, что целевая аудитория значительно больше, и стал находить покупателей, о существовании которых Якоби даже не догадывался. Как ему это удалось?

Искусственный интеллект в действии