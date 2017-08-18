Статья опубликована в № 4388 от 18.08.2017 под заголовком: Собрать роботов в коллектив
Стартапы собирают роботов в коллектив
И получают миллионы долларов от ритейлеров и логистических компаний
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ПО, которое разрабатывает HDS, позволит различным роботизированным системам совместно перемещать товары по складу
ngram Micro
HDS Global, стартап предпринимателя Луи Бордерса, занимающийся разработкой ПО для автоматизации складских процессов, получит $10 млн от компании Ingram Micro, обрабатывающей онлайн-заказы для крупнейших ритейлеров, таких как Walmart Stores. Ingram Micro станет и первым клиентом HDS: в обмен на конвертируемый заем на эту сумму ей будет предоставлена в исключительное пользование технология HDS. Ранее в 2015 г. производственное подразделение Toyota Motor в Северной Америке вложило в HDS $2 млн.
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