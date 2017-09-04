Oracle делает ставку на молодых продавцов без опыта

Статья опубликована в № 4399 от 04.09.2017 под заголовком: В Oracle продает молодежь

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В 2013 г. Херд запустил программу набора новых сотрудников в службу продаж Oracle прямо из колледжей Oracle

За последние шесть лет содиректор Oracle Марк Херд почти удвоил штат службы продаж, доведя его до 35 000 сотрудников. Многие прошли обучение по новой программе и получили задание искать новых клиентов среди стартапов и малого бизнеса. Еще несколько лет назад высокооплачиваемые сотрудники службы продаж Oracle стремились общаться только с IT-директорами больших компаний и заключать крупные сделки. Oracle игнорировала не только малый и средний бизнес, который одним из первых принял на вооружение облачные технологии, но и начальников подразделений крупных компаний, хотя именно они постепенно начали заниматься покупкой облачных сервисов.

В 2013 г. Херд запустил программу набора новых сотрудников в службу продаж Oracle прямо из колледжей. Цель – создать такую службу продаж, сотрудники которой обходятся работодателю недорого и при этом могут находить новые рынки сбыта. Наставниками для молодых сотрудников по этой программе стали опытные менеджеры по продажам Oracle – получая комиссионные с контрактов, заключенных подопечными.