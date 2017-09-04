Oracle делает ставку на молодых продавцов без опыта
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За последние шесть лет содиректор Oracle Марк Херд почти удвоил штат службы продаж, доведя его до 35 000 сотрудников. Многие прошли обучение по новой программе и получили задание искать новых клиентов среди стартапов и малого бизнеса. Еще несколько лет назад высокооплачиваемые сотрудники службы продаж Oracle стремились общаться только с IT-директорами больших компаний и заключать крупные сделки. Oracle игнорировала не только малый и средний бизнес, который одним из первых принял на вооружение облачные технологии, но и начальников подразделений крупных компаний, хотя именно они постепенно начали заниматься покупкой облачных сервисов.
В 2013 г. Херд запустил программу набора новых сотрудников в службу продаж Oracle прямо из колледжей. Цель – создать такую службу продаж, сотрудники которой обходятся работодателю недорого и при этом могут находить новые рынки сбыта. Наставниками для молодых сотрудников по этой программе стали опытные менеджеры по продажам Oracle – получая комиссионные с контрактов, заключенных подопечными.
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