Что малый бизнес может заимствовать у крупных компаний

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Экономика турбулентна, инвесторы неактивны, конкуренция сильна как никогда – такова сегодняшняя реальность в России. Добавьте цифровизацию, киберугрозы и новые технологии, грозящие перевернуть все традиционные представления о товарах и услугах. Как показал недавний опрос, проведенный Московской школой управления «Сколково», директора непубличных компаний считают важнейшими три вопроса: как развиваться дальше в неблагоприятных условиях, как управлять рисками и как корректировать бизнес-модель.

Размер бизнеса не имеет значения, когда речь идет о качестве управления. И крупные, и малые компании банкротятся по одним и тем же причинам: неспособности адаптироваться к меняющемуся рынку, плохого планирования денежных потоков, неэффективного операционного управления. Система корпоративного управления подразумевает, что в компании есть стратегическое руководство, ведется мониторинг исполнительного топ-менеджмента, соблюдается принцип подотчетности акционерам и т. д. Что из нее может взять на вооружение малый и средний бизнес?

Система управления зависит от этапа развития компании. Каждая компания проходит четыре стадии: становление, активный рост, стабилизация, масштабирование.