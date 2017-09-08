Почему стартапы скрывают свой истинный возраст

Они хотят казаться моложе, чем на самом деле. В чем выгода?

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Алексей Таранин

Голливудские звезды, называя свой возраст, часто убавляют несколько лет. Оказалось, что стартапы в Кремниевой долине делают то же самое. В бизнесе, где каждый стремится стать автором идеи, которая приведет к очередному крупному прорыву, солидный возраст редко считается активом. Поэтому некоторые компании манипулируют датами своего основания.

Три возраста Evernote

Генеральный директор Evernote Крис О’Нил называет датой основания своей компании 24 июня 2008 г. – день запуска известного приложения для iPhone. Однако история Evernote как компании началась гораздо раньше. Ее основатель написал первые строки кода еще в 2000 г., а компанию зарегистрировал в 2002 г. Первое приложение для компьютеров на Windows, которое сейчас описывают как прототип приложения для iPhone, вышло в 2004 г. В Evernote сменилось три генеральных директора, и в разные периоды компания называла годом своего основания 2002, 2005 и 2007 гг.

По словам инвесторов, стартапы часто пытаются казаться как можно моложе, чтобы производить впечатление быстрого успеха. Как и в Голливуде, в Кремниевой долине такая практика редко кого-то смущает. Венчурные капиталисты говорят, что знают о том, что некоторые компании сообщают СМИ ненастоящие даты своего основания. При этом они не скрывают свой истинный возраст от инвесторов, которые могут найти всю информацию в официальных документах. «В целом это безобидно. Люди пользуются свободой, излагая историю создания своей компании», – говорит партнер венчурной фирмы Cowboy Ventures Тед Ванг. Такая гибкость неудивительна в отрасли, где компании часто меняют свои основные продукты, бренды и целевые сегменты рынка.

Дата первого успеха

Основатели компании Lookout из Сан-Франциско впервые привлекли к себе внимание в 2005 г., когда продемонстрировали недостатки в системах безопасности смартфонов, с которыми голливудские звезды пришли на церемонию вручения премии «Оскар». Тогда их компания называлась Flexilis и занималась консалтингом. В новостном сюжете об этих событиях сообщалось, что компания была основана двумя годами ранее, т. е. в год, когда основатели познакомились в колледже. Но в документах о регистрации компаний в штате Калифорния указана другая дата создания – 2005 г. Ее представитель сообщил, что Lookout считает годом основания 2007-й – год, когда основатели полностью переключились на разработку программного обеспечения для безопасности. В 2009 г. компания сменила название на Lookout.

«Это голливудский феномен, который проник и в мир стартапов. Вам выгодно, если все будут считать, что вы добились успеха за одну ночь», – говорит партнер Menlo Ventures Венки Ганесан.

Многие стартапы привязывают свой возраст к дате запуска нынешнего продукта независимо от того, сколько времени заняла его разработка и сколько брошенных проектов предшествовало ему. Основной миссией Evernote был запуск продукта и считать днем основания компании дату ее регистрации или начала разработок – все равно что праздновать день рождения в день, когда вас зачали, говорит старший менеджер компании по маркетинговым коммуникациям Шелби Бусен.

С чистого листа

Сервис такси Lyft из Сан-Франциско был создан в 2007 г. под названием Zimride и представлял собой онлайн-доску объявлений о совместных поездках на дальние расстояния. В 2012 г. те же основатели запустили бренд Lyft, а в следующем году продали активы Zimride и переименовали компанию. Представитель Lyft говорит, что компания была основана в 2012 г., и называет Lyft и Zimride отдельными направлениями бизнеса.

Легион высоких технологий 19000 стартапов, по данным компании Compass, насчитывается в Кремниевой долине

Иногда история создания компании корректируется, когда вместо провалившегося проекта запускается новый. Fanbase, аналог Wikipedia для спортивных фанатов, была основана в 2007 г. Когда идея провалилась, основатели использовали капитал Fanbase для запуска Nextdoor – социальной сети для соседей. В компании считают датой ее основания 2010 г.

Некоторые стартапы, потратившие годы на разработку своих продуктов, начинают отсчет с момента, когда им удалось найти работающее решение независимо от того, сколько времени ушло на неудачные попытки.

Новые люди

Калифорнийская компания View, производящая оконные стекла, автоматически меняющие свой оттенок, была основана в 2007 г. под именем Echromics. Первая попытка создания продукта оказалась технически неудачной и штат сотрудников почти полностью обновили, рассказывает гендиректор компании Рао Мулпури, занявший должность в декабре 2008 г.

Прорыв произошел в 2009 г., и именно этот год View считает годом начала своей истории. В 2012 г. название компании изменили на View. По словам Мулпури, на вопрос, когда была создана компания, можно получить официальный ответ: когда компания была зарегистрирована. Но если речь идет о команде, все не так просто, добавляет он.

Дэвид Гурле, гендиректор компании Symphony Communication Services из Пало-Альто, основал сервис для переписки Perzo в 2012 г., а в 2014 г. его выкупил другой стартап – Symphony. И Гурле называет 2012-й годом основания Symphony. «Если кто скажет, что цветок начал расти только после того, как показался над поверхностью земли, я отвечу: нет, он рос и до этого», – говорит он.

Перевела Надежда Беличенко