Гендиректору строительной компании урезали бонус за ссору с соседями
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Строительная компания KB Home объявила, что снизит годовой бонус гендиректора Джеффри Мецгера на 25% после того, как в СМИ попала запись ссоры Мецгера и его соседки, известной актрисы Кэти Гриффин. На двухминутной записи, которую опубликовала The Huffington Post, слышно, как Мецгер обрушился с руганью на Гриффин и ее бойфренда за то, что они пожаловались в полицию на шум во дворе дома Мецгера в пригороде Лос-Анджелеса Бель-Эйр, где внуки топ-менеджера купались в бассейне.
После этого KB Home выпустила заявление, что совет директоров компании принял решение сократить бонусы Мецгера, потому что его «недавнее поведение в отношении соседей неприемлемо и бросает тень на репутацию KB Home». Компания также выпустила отдельное заявление от лица Мецгера, в котором тот извинился за выражения, которые использовал, и за потерю самообладания. Однако он добавил, что данный инцидент стал кульминацией серии «недружественных действий», мол, Гриффин и ее друг звонили в полицию и в местную службу безопасности «от 7 до 10 раз – и каждый раз их жалобы отклонялись».
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