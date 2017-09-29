Как инженер из Казани завоевал Москву необычными экскурсиями
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Студент строительного факультета Айрат Багаутдинов в 19 лет начал проводить экскурсии для друзей по родной Казани. Когда служил в армии, руководство поручало ему показывать город заезжим военачальникам. Переехав в столицу, Айрат организовал проект «Москва глазами инженера». Проект приносит в теплый сезон 2 млн руб. в месяц и собирает около 3000 туристов. Багаутдинов стал водить людей в места, которые не были известны массовой публике, – в Дом Наркомфина, к Шуховской башне, на хлебозавод № 9. В его экскурсиях теория инженерии сочетается с интересными историческими и архитектурными подробностями.
В одной только Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов числится 2000 человек, 800 из них в Москве. Конкуренция огромная, но как раз инженерного взгляда на город не хватало, объясняет Леонид Мармер, гендиректор компании Intourist Thomas Cook. Технический подход помог Багаутдинову привлечь новую публику – молодых людей и мужчин, которые раньше не покупали городские туры. И продавать прогулки по 1000 руб., тогда как средняя цена билета для группового тура – 500 руб. Текущий год «Москва глазами инженера» планирует закончить с выручкой около 30 млн руб. – почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом.
Бесплатный гид
Десять долларов потребовалось, чтобы запустить первый туристический проект в 2012 г., – столько стоила регистрации домена MoscowFreeTour.com, рассказывает Багаутдинов. Он решил проводить экскурсии для иностранцев в формате free tour – обзорной экскурсии по городу, за которую клиент платит сколько захочет. Багаутдинов владел английским языком, много путешествовал и узнал, что в европейских городах такие туры очень востребованы. В Москве он нашел партнера – Никиту Богданова, который разрабатывал уличные квесты.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}