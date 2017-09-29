Как инженер из Казани завоевал Москву необычными экскурсиями

Его проект «Москва глазами инженера» начинался с инвестиций в $10, а сейчас стал одним из самых популярных в столице

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Айрат Багаутдинов с 2015 г. водит москвичей на экскурсии в Дом Наркомфина Максим Стулов / Ведомости

Студент строительного факультета Айрат Багаутдинов в 19 лет начал проводить экскурсии для друзей по родной Казани. Когда служил в армии, руководство поручало ему показывать город заезжим военачальникам. Переехав в столицу, Айрат организовал проект «Москва глазами инженера». Проект приносит в теплый сезон 2 млн руб. в месяц и собирает около 3000 туристов. Багаутдинов стал водить людей в места, которые не были известны массовой публике, – в Дом Наркомфина, к Шуховской башне, на хлебозавод № 9. В его экскурсиях теория инженерии сочетается с интересными историческими и архитектурными подробностями.

В одной только Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов числится 2000 человек, 800 из них в Москве. Конкуренция огромная, но как раз инженерного взгляда на город не хватало, объясняет Леонид Мармер, гендиректор компании Intourist Thomas Cook. Технический подход помог Багаутдинову привлечь новую публику – молодых людей и мужчин, которые раньше не покупали городские туры. И продавать прогулки по 1000 руб., тогда как средняя цена билета для группового тура – 500 руб. Текущий год «Москва глазами инженера» планирует закончить с выручкой около 30 млн руб. – почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом.

Бесплатный гид

Десять долларов потребовалось, чтобы запустить первый туристический проект в 2012 г., – столько стоила регистрации домена MoscowFreeTour.com, рассказывает Багаутдинов. Он решил проводить экскурсии для иностранцев в формате free tour – обзорной экскурсии по городу, за которую клиент платит сколько захочет. Багаутдинов владел английским языком, много путешествовал и узнал, что в европейских городах такие туры очень востребованы. В Москве он нашел партнера – Никиту Богданова, который разрабатывал уличные квесты.