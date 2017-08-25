Предпринимательство
Статья опубликована в № 4393 от 25.08.2017 под заголовком: Плавучий бизнес

Как учитель физкультуры открыл мини-гостиницу на Белом озере

Основную выручку ей приносят командированные начальники

Чем только не занимался 63-летний Васеничев за долгую жизнь: был учителем физкультуры, строил коттеджи в Белозерске. В 1990-е, увлеченный нумизматикой, он открыл в родном городе антикварную лавку. В Белозерске очень красивые места, и в 1990 г. местные жители могли получить земельные участки по 15 соток бесплатно. Этим и воспользовался Васеничев, мечтавший о ресторане или гостинице у Белого озера. Он за 50 000 руб. приобрел участок на берегу озера для строительства собственного дома как раз у такого получателя бесплатной земли. Еще раньше Васеничев купил 1 га земли на берегу озера – прежде там были склады предприятия «Заготзерно», сколько заплатил, уже не помнит, но говорит, что недорого. Он попытался построить на этой земле домики для базы отдыха, но денег не хватило. И в 2010 г. Васеничев продал землю за несколько миллионов рублей дочери поэта Сергея Викулова, уроженца Белозерского района, – она собиралась возвести там гостиничный комплекс «Приозерье». На вырученные деньги Васеничев в августе 2012 г. открыл более скромный отель с рестораном по соседству с собственным домом на 15 сотках. В 2016 г. Sea Side Hotel посетили 2500 гостей, выручка составила 6 млн руб., а рентабельность – 65%. Бизнес помогли развить связи Васеничева: Белозерск – городок небольшой, все друг друга знают.

Рыбный ресторан

Опыт работы в общепите у Васеничева и его жены уже был. Татьяна Васеничева хорошо готовила, особенно ей удавались блюда из судака, налима, леща и щуки. В 2011 г. в нежилой части дома семья открыла банкетный зал на 80 мест. Расходы на мебель, посуду и оборудование для кухни не превысили 450 000 руб. Все делали сами, только на выходные нанимали поваров сдельно. Один банкет приносил 100 000 руб., но доход был нерегулярным. Белозерск – город маленький, 8000 жителей. Александру с Татьяной пришлось переделать банкетный зал в рыбный ресторан Sea Side. Васеничевы оформили лицензию на торговлю алкоголем за 60 000 руб. в год. Рыбу Васеничеву поставляли его бывшие ученики. «Работы в городе нет, и они ловят рыбу, в том числе для меня», – рассказывает Васеничев.

Однако посетителей было мало. Васеничев понял, что надо ориентироваться не на местных жителей, а на приезжих. Нужен был отель. Номера решили сделать комфортабельными – с панорамными окнами, кондиционером, холодильником и душевыми кабинами с гидромассажем – и сдавать по 3000 руб. за сутки. На все это ушло 2 млн руб., супругам пришлось продать квартиру в городе.

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