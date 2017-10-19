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Мария Подцероб|Полина Юдина
Карьера
Статья опубликована в № 4432 от 19.10.2017 под заголовком: Интересная работа неинтересна

Почему кандидатов уже не увлекает интересная работа

В этом году заметно выросла доля тех, кто работает только ради зарплаты – Kelly Services

Еще год назад 40% соискателей стимулировали к работе масштабные задачи, предлагаемые работодателями. В этом году доля таких кандидатов сократилась до 32%, согласно опросу Kelly Services. Зато на 8 п. п. увеличилась доля людей, для которых важнее всего зарплата, – с 64% в 2016 г. до 72%. Всего Kelly Services опросила 1100 работников: специалистов, линейных менеджеров и руководителей высшего звена.

По мнению гендиректора Kelly Services Екатерины Гороховой, кандидатов все меньше волнует интересная работа, потому что экономика стагнирует, компании не развиваются и им не очень нужны инновации. Работа в офисе стала более рутинной – работодатели в основном думают, как стандартизировать бизнес-процессы и повысить эффективность. А потому и увлекательных задач стало меньше. Большинству работающих в России и не надо рассчитывать на интересную работу, потому что они заняты в торговле и сфере услуг, говорит директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон. И с развитием технического прогресса неквалифицированного труда меньше не станет – вырастет доля занятых в обслуживании цифровой трудовой элиты, считает он.

Продуктивные менеджеры понимают, что на нынешней работе они смогут использовать лишь 30–50% своего потенциала, объясняет гендиректор хедхантинговой компании Mr.Hunt Арамис Каримов. Поэтому соискатели сейчас уделяют больше внимания именно финансовым условиям трудоустройства: они поняли, что кризис затянется надолго и надо считать деньги, говорит Марина Родионова, директор центра рекрутинга и исследования рынка труда IBS.

Тихая гавань

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