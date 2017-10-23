Статья опубликована в № 4434 от 23.10.2017 под заголовком: Как адаптировать резюме под должность мечты

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Алексей Таранин

Ваша нынешняя должность не отвечает критериям, указанным в объявлениях о работе, которые вызывают у вас интерес. Но нужно научиться подгонять резюме под каждую новую должность. Давайте рассмотрим примеры того, как люди, которым я помогала искать работу (ассистент руководителя и топ-менеджер), сумели создать эффективное резюме на основе своих записей.

Пример № 1: подача заявления на вакансию более высокого уровня, чем ваша текущая должность

Саша пришла на должность ассистента в небольшой отдел университета несколько лет назад. С течением времени, добровольно возлагая на себя все больше обязанностей, она фактически его возглавила. Однако должность ассистента руководителя и нынешняя заработная плата ни в коей мере не отражают тот объем работы, который Саша сегодня выполняет.

Для начала она сузила круг заинтересовавших ее объявлений, составила перечень из пяти общих обязанностей и кратко описала свои достижения по каждому пункту. Вот что у нее в итоге получилось:

поиск и реализация возможностей по повышению качества оказания услуг;

сотрудничество с коллегами по отделу и представление его работы по всей организации;

руководство младшим персоналом и оценка результатов его труда;

контроль распределения ресурсов и составления бюджета;

своевременное решение непредвиденных вопросов.

Затем Саша написала сводный раздел резюме, в котором отразила все эти пять аспектов, характеризующих должность административного директора. Она придумала броский заголовок – ключевой компонент в структуре резюме, чтобы сразу показать, что у нее есть опыт, требуемый для новой должности. Потом она кратко о себе написала: «Администратор отдела – эксперт по вопросам эффективности – специалист по работе с персоналом – антикризисный менеджер. Занимаю должность помощника директора, обеспечиваю слаженную работу академических отделов уже более 16 лет. Создаю и развиваю системы управления потребностями сотрудников и студентов, а именно – расписанием, учетными данными, административно-хозяйственными объектами и бюджетом. Выполняю множество задач, которые не входят в круг моих должностных обязанностей. Проявляю инициативу для успешной реализации проектов. Уверенно действую в кризисных ситуациях».