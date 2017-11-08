Почему начальникам не стоит спасать слабых заместителей

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А. Таранин

Большинство руководителей знают, что их преуспевание зависит от того, насколько успешны их заместители. Но некоторые начальники, действуя из лучших побуждений, слишком усердствуют в исправлении ошибок слабых заместителей и занимаются неблагодарным делом спасения их карьеры.

Зацикленных на исправлении чужих ошибок лидеров «греет сознание, что они герои», считает Лиз Вайзман, автор книги Multipliers о лидерах усиливающих или, наоборот, ослабляющих своих команды. Но начальники-гуманисты рискуют лишиться действительно талантливых сотрудников, деморализованных таким развитием событий. Кроме того, подчиненные могут решить, что руководитель плохо разбирается в кадровых вопросах.

Мастер по решению проблем

Кимберли Харрис руководит нью-йоркской некоммерческой организацией America Needs You, помогающей с трудоустройством студентам колледжей в первом поколении. Она говорит, что ей нравится засучивать рукава и помогать подчиненным решать их задачи. Несколько лет назад она наняла женщину-менеджера руководить новым проектом. Сначала та справлялась с работой хорошо, но через несколько месяцев начала срывать сроки, делать ошибки и упускать потенциальных спонсоров проекта. «Довольно часто я делала ее работу сама. Для этого я задерживалась на работе», – вспоминает Харрис. По ее словам, она не решалась уволить слабую сотрудницу, так как опасалась обвинений в кадровой ошибке. Сотрудница продержалась в организации целый год. «Мне следовало дать ей уйти раньше», – признает Харрис. Ей пришлось извиниться перед другими топ-менеджерами за то, что затянула с решением и это негативно отразилось на моральном состоянии коллектива.