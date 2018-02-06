Почему японская система управления производством начала давать сбои

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Варвара Гранкова

Японская модель управления производством преобразила экономику страны после Второй мировой войны, способствовала изменению бизнес-процессов по всему миру и стала темой множества книг и учебников по менеджменту. Однако сейчас у этой модели обнаружились недостатки.

За последние несколько месяцев сразу три компании (Kobe Steel, Mitsubishi Materials и Subaru) признали, что манипулировали результатами проверок качества продукции. Компания Takata призналась, что поставила в США более 50 млн бракованных подушек безопасности, Mitsubishi Motors – что скрывала дефекты машин и фальсифицировала данные о расходе топлива. Nissan Motor в сентябре сообщила, что финальный контроль качества некоторых автомобилей на ее заводах проводили рабочие, не имевшие достаточной квалификации.

Непрерывные улучшения

Скандалы в Японии могут привести к тому, что Япония начнет стремительно терять долю на мировом рынке промышленных товаров, к тому же они ставят под сомнение одну из самых авторитетных концепций управления производством.

Японская модель управления, которую превозносят на Западе, построена по большей части на концепции «кайдзен», что часто переводят как «постоянное улучшение». На практике это означает отказ от ненужной деятельности, сокращение избыточных запасов и командный принцип оперативного решения проблем.

По этой модели на рабочих в цехах возлагается огромная ответственность: они сами управляют рутинными операциями и создают инновации (концепция «гэмба»). Традиционно таким сотрудникам компания гарантировала пожизненное наличие рабочего места в обмен на то, что они всецело посвятят себя достижению целей компании. В пример часто приводят компанию Toyota Motor, рабочие которой имели право остановить конвейер, если замечали серьезную проблему. Потерянные болты или валяющиеся на полу инструменты считались серьезным нарушением дисциплины.

Сегодня многие японские компании уже не гарантируют рабочим пожизненную занятость. Делегирование рабочим на конвейере слишком широких полномочий повышает риск мошенничества и действий в обход правил, а менеджерам позволяет уйти от ответственности, отмечают юристы и консультанты по менеджменту.

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