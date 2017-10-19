Nissan останавливает на две недели заводы в Японии

Гендиректор Nissan Хирото Саикава заявил, что производство автомобилей приостановлено для того, чтобы в это время внести изменения в конструкцию инспекционных конвейеров и увеличить число сертифицированных инспекторов Akio Kon/Bloomberg

Nissan Motor приостановит на две недели все заводы в Японии, сообщила компания. Это связано с нарушениями при инспекции качества машин на японских заводах. Будут немедленно остановлены шесть заводов, которые производят в среднем по 1000 автомобилей в день для внутреннего рынка. Производство экспортных моделей не будет остановлено, заявил автопроизводитель.

Компания также отзовет около 1,16 млн автомобилей - все машины, выпущенные в стране с начала 2014 г. В четверг компания заявила, что отзывы будут стоить около 25 млрд иен ($222 млн). Еще 34 000 автомобилей, произведенные с 20 сентября по 18 октября, будут перепроверены. Стоимость этой процедуры составит еще 1 млрд иен ($8,9 млн).

Гендиректор Nissan Хирото Саикава заявил, что производство автомобилей приостановлено для того, чтобы в это время внести изменения в конструкцию инспекционных конвейеров и увеличить число сертифицированных инспекторов. В четверг Саикава публично извинился за ошибки компании. «Я приношу свои глубочайшие извинение всем, кто доверял нашей работе», - сказал он (цитата по ТАСС). Сейчас рассматривается вопрос о необходимости дополнительного отзыва проданных ранее автомобилей, сказал Саикава.

Проблемы с сертификацией автомобилей не затронут экспорт, потому что связаны со спецификой закона, действующего в Японии, и касаются только допуска машин на местный рынок. Несколько заводов передавали финальную проверку продукции линиям, не предназначенным для этого, и, как следствие, машины инспектировали сотрудники, не прошедшие необходимую для этого государственную сертификацию, пояснила компания.

В сентябре 2017 г. правительство обнаружило, что качество автомобилей Nissan для внутреннего рынка утверждали несертифицированные инспекторы, в результате чего начался кризис. Акции Nissan c конца сентября упали почти на 6%, но в ходе торгов в Японии в четверг подорожали на 0,83%, передал Bloomberg. Акции Renault, которому принадлежит 43% японского автопроизводителя, росли в прошедшем месяце, но в четверг упали на 1,91%.

На продажах Nissan в России отзыв и приостановка заводов никак не отразится, сказал представитель российского Nissan. 95% автомобилей, продаваемых в России, производятся местными заводами. Кроссовер Juke поставляется из Англии. Единственная модель, поставляемая из Японии, - спорткупе GT-R, но все автомобили, предназначенные по квоте, уже находятся на складе в России и не подходят под сроки потенциального отзыва, сказал представитель.

Японскую автомобильную промышленность один за другим сотрясают скандалы, связанные с качеством продукции и фальсификацией документов. В июне производитель подушек безопасности Takata подал заявление о банкротстве после одного из самых крупных кризисов с качеством продукции в мировом автопроме. В прошлом году Suzuki Motor призналась в использовании неправильных методов проверки топливной экономичности в Японии вслед за аналогичным сообщением Mitsubishi Motors. Для Mitsubishi Motors ошибки привели к обрушению акций и последующему поглощению Nissan. В октябре к списку штрафников присоединилась Kobe Steel, признавшая, что поставляла некачественный алюминий 500 клиентам, в том числе производителям автомобилей Toyota, Nissan, Mazda, Honda, Mitsubishi и Subaru.