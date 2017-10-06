Nissan уличили в подлоге при проверке качества выпускаемых машин

Проверка пяти из шести заводов Nissan Motor в Японии выявила, что сертификацию моделей для японского рынка проводили неавторизованные сотрудники, при этом они использовали чужие печати. Как сообщает Reuters, это 6 октября заявило министерство транспорта Японии. Днем ранее сообщалось об обысках на предприятиях компании в Тотиги и Киото. Nissan 6 октября объявил, что из-за этого отзывает в Японии 1,2 млн автомобилей, проданных за последние три года.

Инспекторы обнаружили на проверенных заводах документы, подтверждающие качество выпускаемых автомобилей. На них стояли печати сертифицированных проверяющих, при том что проверку проводили другие сотрудники, не обладающие необходимыми полномочиями, в том числе работающие по контрактам. Министр земли, инфраструктуры и транспорта Кеити Исии заявил, что этот обман достоин сожаления и что действия Nissan подорвали основы системы сертификации в стране. Сейчас министерство выясняет, сколько людей знали о подлоге.

Это второе крупное нарушение у японских автопроизводителей за последние годы. В апреле 2016 г. Mitsubishi Motors призналась, что занижала показатели экономии топлива в некоторых моделях автомобилей.