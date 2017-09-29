Расходы Volkswagen на «дизельгейт» превысили 25 млрд евро

Volkswagen объявил, что списал из-за «дизельгейта» еще 2,5 млрд евро в III квартале, деньги пойдут на переоснащение или выкуп дизельных автомобилей в США. С учетом этого списания общие затраты концерна на «дизельгейт» превысят 25 млрд евро, отмечает «Интерфакс». Компания по выкупу или переоснащению автомобилей с дизельными двигателями объемом 2 л в Северной Америке уже согласована.

В VW отметили, что дополнительные отчисления в резервы на покрытие этой программы скажутся на операционных результатах компании в III квартале «в силу дополнительных технических сложностей и временных затрат на реализацию».

Вечером 28 сентября стало известно, что в Германии был помещен под стражу бывший член правления Porsche Вольфганг Хац. Он проходит фигурантом по делу о «дизельгейте», из-за этого скандала он был вынужден покинуть компанию. До работы в Porsche Хац отвечал за разработку и совершенствование двигателей в автомобильном концерне Volkswagen и его дочерней компании Audi, напоминает Deutsche Welle.